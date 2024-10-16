Кабмин утвердил порядок ведения реестра лоббистов, где будут данные о встречах с депутатами и министрами

Правительство утвердило положение о Реестре прозрачности, куда будут вносить отчеты лоббисты.

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Кабмин своим постановлением от 15 октября №1175 утвердил положение о Реестре прозрачности. Этот Реестр создается согласно закону о лоббировании с целью предоставления бесплатного публичного доступа к информации о субъектах лоббирования и их отчетности. Ведение Реестра обеспечивает Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК).

В Реестре будут в частности данные о сумме средств, израсходованных субъектом лоббирования по каждой сфере лоббирования, с перечнем предметов лоббирования (в случае, когда лоббирование осуществляется в собственных коммерческих интересах субъекта лоббирования или в коммерческих интересах бенефициара без заключения договора лоббирования) в диапазоне от до 100 тыс. гривен до более чем 10 млн гривен.

Также в публичном Реестре должна фиксироваться информация о встречах и общении с объектами лоббирования, занимающими ответственное или особо ответственное положение в понимании Закона «О предотвращении коррупции», в ходе которых осуществлялось лоббирование.

Напомним, что закон о лоббировании содержит следующее сформулированное определение: «объект лоббирования – субъект правотворческой деятельности (кроме Украинского народа на всеукраинском референдуме, территориальной общины на местном референдуме) и/или субъект правотворческой инициативы». То есть, в Реестре должны сообщаться данные о встречах с министрами и депутатами путем указания следующих сведений об объектах лоббирования: фамилия, собственное имя, отчество; должность; дата взаимодействия; вид взаимодействия (встреча/мероприятие).

Также в Реестре будут данные о размере осуществленных субъектом лоббирования взносов в поддержку политических партий, взносов в избирательные фонды.

Реестр заработает после опубликования Кабмином в газете «Голос Украины» соответствующего сообщения. Финансовыми источниками создания программно-технических средств Реестра и его функционирования есть государственный бюджет и другие не запрещенные законом источники.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 1 января 2025 года в Украине вступает в силу закон о лоббировании №3606-IX. Правда, под определение лоббирования не будет подпадать деятельность различных организаций, финансируемых за счет иностранных грантов, и деятельность, связанная с реализацией проектов международной технической помощи.

При обсуждении законопроекта 10337 с общественными организациями было решено, что не будет считаться лоббированием также деятельность в сфере медиа, электронных коммуникаций, деятельность политических партий, деятельность общественных объединений, направленная на влияние на субъектов властных полномочий с целью принятия или удержания от принятия такими субъектами решений, заказа проведения общественной антикоррупционной экспертизы, деятельность некоммерческих профессиональных организаций и т.д. – то есть закон содержит достаточно широкий перечень исключений.

Таким образом, кто будет в итоге в данном Реестре – пока неясно.

Автор: Наталя Мамченко

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