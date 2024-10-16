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Тестирование в апелляционные суды по уголовной специализации – результаты за 16 октября

17:54, 16 октября 2024
9 кандидатов не набрали проходной балл, а еще 6 кандидатов не явились.
Тестирование в апелляционные суды по уголовной специализации – результаты за 16 октября
Источник фото: ВККС
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Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала результаты одиннадцатого дня тестирования общих знаний в области права и знаний по специализации соответствующего суда в рамках конкурса на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов.

16 октября тестирование сдавали две группы кандидатов, претендующих на должности судей апелляционных судов по уголовной специализации.

Напомним, что для того, чтобы пройти на следующий этап – выполнение практического задания, кандидатам необходимо набрать 112,5 балла из 150 максимально возможных. Чтобы ответить на 150 вопросов, кандидатам предоставлено 150 минут.

По данным ВККС, 9 претендентов на должности судей апелляционных судов по уголовной специализации 16 октября не набрали необходимый проходной балл, а еще 6 кандидатов не явились на тестирование.

Вместе с тем, 12 кандидатов набрали максимально возможные 150 баллов.

С результатами тестирования за 16 октября можно ознакомиться ниже:

С результатами первого дня тестирования (2 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами второго дня тестирования (3 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами третьего дня тестирования (4 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами четвертого дня тестирования (7 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами пятого дня тестирования (8 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами шестого дня тестирования (9 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами седьмого дня тестирования (10 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами восьмого дня тестирования (11 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами девятого дня тестирования (14 октября) можно ознакомиться по ссылке.

С результатами десятого дня тестирования (15 октября) можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Вячеслав Хрипун

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суд судья ВККС

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