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Тестування в апеляційні суди з кримінальної спеціалізації – результати за 16 жовтня

17:54, 16 жовтня 2024
9 кандидатів не набрали прохідний бал, а ще 6 не з’явилися.
Тестування в апеляційні суди з кримінальної спеціалізації – результати за 16 жовтня
Джерело фото: ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила результати одинадцятого дня тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду у межах конкурсу на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.

16 жовтня тестування складали дві групи кандидатів, які претендують на посади суддів апеляційних судів з кримінальної спеціалізації.

Нагадаємо, що для того, щоб пройти до наступного етапу – практичного завдання, кандидатам необхідно набрати 112,5 балів зі 150 максимально можливих. Щоб надати відповіді на 150 запитань кандидатам надано 150 хвилин.

За даними ВККС, 9 претендентів на посади суддів апеляційних судів кримінальної спеціалізації 16 жовтня не набрали необхідний прохідний бал, а ще 6 кандидатів не з’явилися на тестування.

При цьому, одразу 12 кандидатів набрали максимально можливі 150 балів.

З результатами тестування за 16 жовтня можна ознайомитися нижче:

З результатами першого дня тестування (2 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами другого дня тестування (3 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами третього дня тестування (4 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами четвертого дня тестування (7 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами п’ятого дня тестування (8 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами шостого дня тестування (9 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами сьомого дня тестування (10 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами восьмого дня тестування (11 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами дев’ятого дня тестування (14 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами десятого дня тестування (15 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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суд суддя ВККС

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