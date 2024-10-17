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Податківці роз’яснили, чи є доходом кредит, отриманий на розрахунковий рахунок ФОП

07:18, 17 жовтня 2024
Якщо сума кредиту не повертається у визначений у договорі термін, то вона включається до складу доходів ФОП та оподатковується на загальних підставах.
Податківці роз’яснили, чи є доходом кредит, отриманий на розрахунковий рахунок ФОП
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Державна податкова служба роз’яснила, чи включається до складу доходу сума кредиту, що отримана на розрахунковий рахунок ФОП.

Фінансовий кредит - кошти, що надаються банком-резидентом або нерезидентом, що кваліфікується як банківська установа згідно із законодавством країни перебування нерезидента, або резидентами і нерезидентами, які мають згідно з відповідним законодавством статус небанківських фінансових установ, а також іноземною державою або його офіційними агентствами, міжнародними фінансовими організаціями та іншими кредиторами - нерезидентами юридичній чи фізичній особі на визначений строк для цільового використання та під процент (п.п.  14.1.258 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України.

Згідно з п. 177.1 ст. 177 розд. IV ПКУ оподаткуванню підлягають доходи фізичних осіб - підприємців, які отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності.

Враховуючи те, що отримання фізичною особою – підприємцем кредиту відповідно до умов договору підлягає обов’язковому поверненню у визначені строки, то протягом дії договору кредиту сума кредиту не включається до складу доходу суб’єкта господарювання.

При цьому зазначається, якщо сума кредиту не повертається у визначений у договорі термін, то вона включається до складу доходів фізичної особи – підприємця та оподатковується на загальних підставах.

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