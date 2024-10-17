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Зухвале пограбування — на Одещині двоє чоловіків за день викрали більше сотні овець

07:00, 17 жовтня 2024
Тварин зловмисники відігнали за 30 кілометрів і частину продали.
Зухвале пограбування — на Одещині двоє чоловіків за день викрали більше сотні овець
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На Одещині поліцейські затримали та повідомили про підозру двом жителям Болградського району, які за один день у селах Нижній Куяльник та Білка Березівського району з пасовищ викрали 133 вівці. Про це повідомила пресслужба поліції регіону.

Зазначається, що зловмисники скористались тимчасовою відсутністю пастухів. Тварин спільники відігнали за 30 кілометрів і частину продали.

Поліцейські встановили, що до крадіжок причетні двоє чоловіків віком 61 та 18 років. Старшого розшукали та затримали одразу, молодшого, який переховувався, – пізніше.

Своїми діями правопорушники спричинили потерпілим матеріальну шкоду на загальну суму 550 тисяч гривень. Утім, одному чоловіку поліцейські повернули усі 53 вівці, а другому – частину, яку вилучили у покупця. Місцезнаходження інших тварин встановлюється.

Старшому підозрюваному суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі вирішується питання щодо обрання аналогічного запобіжного заходу молодикові. За скоєне їм обом загрожує до восьми років позбавлення волі.

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поліція пограбування

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