Руслан Стефанчук заявив, що до кожного з пунктів Плану перемоги розроблять законодавчі ініціативи

Після цього Рада визначиться пріоритетністю проходження законопроєктів у сесійній залі.

Джерело фото: rada.gov.ua

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 16 жовтня Президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді, де представив План перемоги.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук згодом зазначив, що будуть створені міжфракційні групи, які розроблятимуть законодавчі ініціативи до кожного пункту. За словами спікера, Верховна Рада активно включиться у законодавчу діяльність для реалізації Плану.

«Будуть створені міжфракційні групи, які розроблятимуть законодавчі ініціативи до кожного пункту Плану. До цієї роботи будуть залучені представники Офісу Президента та Уряду. Тобто участь будуть брати усі субʼєкти законодавчої ініціативи. Ми визначимося з переліком, змістовним наповненням і з пріоритетністю проходження законопроєктів у сесійній залі», – зауважив Стефанчук.

План перемоги складається з п’яти пунктів та трьох таємних додатків.

Перший пункт Плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п’ятий — безпекових аспектів, розрахованих на післявоєнний період.

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