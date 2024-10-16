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ВККС внесла подання з рекомендацією про відрядження судді до Франківського райсуду Львова

17:39, 16 жовтня 2024
Суддю Ігоря Чорного рекомендували відрядити до Франківського райсуду Львова.
ВККС внесла подання з рекомендацією про відрядження судді до Франківського райсуду Львова
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16 жовтня в засіданні Першої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянуто питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

У зв’язку з виявленням надмірного судового навантаження Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Чорного Ігоря Ярославовича до Франківського районного суду міста Львова.

Раніше ми писали, що добір на посади суддів буде оголошено майже на 1300 посад суддів місцевих судів.

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суддя ВККС

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