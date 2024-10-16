На Черкащині затримали ділків, які заробили понад 31 млн грн на продажі автомобілів для ЗСУ

Жителі Сміли налагодили схему ввезення транспортних засобів як гуманітарну допомогу.

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На Черкащині правоохоронці затримали двох зловмисників, які продавали автомобілі, завезені як гуманітарна допомога. Про це повідомляє поліція регіону.

Фігурантів затримали під час отримання ними коштів з продажу позашляховиків для ЗСУ.

За даними слідства, 40 та 32-річні жителі Сміли налагодили схему ввезення транспортних засобів як гуманітарну допомогу. Попри заборону продажу гумдопомоги, яку вони мали безоплатно передати ЗСУ, ділки продавали авто цивільним особам за готівку.

Для цього «продавці» підшукували покупців, а також розміщували оголошення про готові авто до продажу на одній з інтернет-платформ, вказують у поліції.

За такою схемою фігуранти реалізували понад 190 автомобілів на загальну суму близько 31,5 мільйонів гривень.

Чоловіків затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання ними 15 тисяч доларів за продаж трьох позашляховиків марок BMW X5, Mercedes ML 270 та VW Touran.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України.

У суді підозрюваним обрали запобіжні заходи: одному – цілодобовий домашній арешт, іншому — тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 90 840 гривень.

Фігурантам загрожує до семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до незаконної схеми.

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