На Херсонщині 20-річний хлопець підірвався на російській вибухівці

Через детонацію юнак отримав вибухову травму, поранення обличчя та тулуба.

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На Херсонщині у селі Садок Борозенської громади 20-річний хлопець підірвався на російській вибухівці. Він отримав поранення. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

«У селі Садок Борозенської громади на російській вибухівці підірвався місцевий житель. Через детонацію 20-річний хлопець дістав вибухову травму, поранення обличчя та тулуба», – йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що потерпілого доправили до лікарні машиною екстреної меддопомоги.

Раніше повідомлялося, що у прикордонні Рівненської області мотоцикліст підірвався на міні.

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