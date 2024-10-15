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У прикордонні Рівненської області мотоцикліст підірвався на міні

20:24, 15 жовтня 2024
Чоловік проігнорував покажчики «Небезпечно міни».
У прикордонні Рівненської області мотоцикліст підірвався на міні
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На Рівненщині у прикордонній зоні мотоцикліст підірвався на міні. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

«Мотоцикліст підірвався на Півночі Рівненщини. Рухаючись у прикордонній зоні, між селами Дроздинь та Переброди, чоловік проігнорував покажчики «Небезпечно міни», - повідомив Коваль.

Життю чоловіка наразі нічого не загрожує.

На місці події працюють представники відповідних служб, які з’ясовують усі обставини інциденту.

«Вкотре нагадую, на кордоні діють режимні обмеження. Перебувати там можна лише після отримання відповідного дозволу від прикордонників. Це не жарти, а пряма загроза вашому життю. Рівненська ОДА спільно з правоохоронцями і військовими постійно працюють над укріпленням кордону. Зокрема, продовжують встановлювати міни. Тому подібні витівки - небезпечні. Будьте відповідальні і обережні», — наголосив очільник ОВА.

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