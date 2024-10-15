В Україні зменшили строк термінового оформлення паспорта

Кабмін скоротив строк виготовлення паспорту громадянина України з 10 до 7 робочих днів.

Кабінет Міністрів зменшив строк термінового виготовлення паспорту громадянина України з 10 до 7 робочих днів. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Скорочено строк із 10 до 7 робочих днів надання адміністративної послуги органами та підрозділами Державної міграційної служби України термінового оформлення (зокрема замість втраченого або викраденого) та обміну паспорта громадянина України, крім оформлення паспорта громадянина України вперше.

Також перелік адміністративної послуги доповнено послугою з одночасного оформлення (зокрема замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.