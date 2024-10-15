«Підробіток» на пенсії — на Черкащині ексдержслужбовець налагодив схему вимагання хабарів з підприємців

За свої послуги зловмисник брав 25 000 грн.

На Черкащині правоохоронці викрили колишнього держслужбовця, мешканця міста Христинівки, який після виходу на пенсію з органу державного нагляду і контролю у сфері охорони природи, користуючись дружніми зв’язками з колишніми колегами, налагодив схему протиправних заробітків.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, погрожуючи підприємцю перешкодами в проходженні дозвільних процедур, вимагав грошові кошти за необхідні папери.

«Свої послуги «посередник» оцінив у 25 тис. грн та запевнив, що при їх отриманні він забезпечить видачу потрібної документації одним із його колишніх колег», - зазначили у прокуратурі.

Правоохоронцями задокументовано видачу частини потрібних підприємцеві дозволів після сплати «ділкові» 4 тис. грн, а при одержанні другої частини коштів в сумі 8 тис. грн, його затримано «на гарячому».

Наразі чоловікові повідомлено про підозру та стороною обвинувачення подано до суду клопотання про його поміщення під варту.

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