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«Подработка» на пенсии — в Черкасской области экс-госслужащий наладил схему вымогательства взяток с предпринимателей

22:00, 15 октября 2024
За свои услуги злоумышленник брал 25000 грн.
«Подработка» на пенсии — в Черкасской области экс-госслужащий наладил схему вымогательства взяток с предпринимателей
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В Черкасской области правоохранители разоблачили бывшего госслужащего, жителя города Христиновки, который после выхода на пенсию из органа государственного надзора и контроля в сфере охраны природы, пользуясь дружескими связями с бывшими коллегами, наладил схему противоправных заработков.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, угрожая предпринимателю препятствиями в прохождении разрешительных процедур, требовал денежные средства за необходимые бумаги.

«Свои услуги «посредник» оценил в 25 тыс. грн и заверил, что при их получении он обеспечит выдачу нужной документации одним из его бывших коллег», - отметили в прокуратуре.

Правоохранителями задокументирована выдача части нужных предпринимателю разрешений после уплаты «делку» 4 тыс. грн, а при получении второй части средств в сумме 8 тыс. грн, он задержан «на горячем».

Мужчине сообщено о подозрении и стороной обвинения поданы в суд ходатайство о его заключении под стражу.

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