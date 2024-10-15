Правительство упростило процедуру утилизации боеприпасов благодаря мобильным комплексам

Кабмин разрешил быструю утилизацию боеприпасов непосредственно на местах разминирования.

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Кабинет Министров Украины на заседании принял решение об упрощении процедуры утилизации боеприпасов, изъятых при разминировании территорий. Отныне разрешено использовать мобильные комплексы по утилизации непосредственно в районах разминирования, что ускорит процесс и сделает его более эффективным. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, изменения в Порядок утилизации ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ направлены на совершенствование процедуры, в частности с возможностью использования мобильных комплексов на местах.

«Внесены изменения в Порядок утилизации ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ с целью усовершенствования процедуры утилизации боеприпасов и других взрывоопасных предметов, в частности, изъятых во время проведения разминирования территории, с учетом возможности привлечения мобильных комплексов по утилизации боеприпасов непосредственно в определенных районах разминирования», - написал Мельничук.

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