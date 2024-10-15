Уряд спростив процедуру утилізації боєприпасів завдяки мобільним комплексам

Кабмін дозволив швидку утилізацію боєприпасів безпосередньо на місцях розмінування.

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Кабінет Міністрів України на засіданні ухвалив рішення про спрощення процедури утилізації боєприпасів, вилучених під час розмінування територій. Відтепер дозволено використовувати мобільні комплекси з утилізації безпосередньо в районах розмінування, що пришвидшить процес і зробить його більш ефективним. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, зміни до Порядку утилізації ракет, боєприпасів та вибухових речовин спрямовані на вдосконалення процедури, зокрема з можливістю використання мобільних комплексів на місцях.

«Внесено зміни до Порядку утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин з метою удосконалення процедури утилізації боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів, зокрема, вилучених під час проведення розмінування території, з урахуванням можливості залучення мобільних комплексів з утилізації боєприпасів безпосередньо у визначених районах розмінування», – написав Мельничук.

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