Кабмін провів засідання — які рішення ухвалили 15 жовтня

Кабмін вніс зміни до Положення про дозвільну систему та виклав у новій редакції Порядок встановлення зв’язку інвалідності з пораненнями чи іншими ушкодженнями здоров’я

Фото: kmu.gov.ua

15 жовтня Кабінет Міністрів України провів засідання, під час якого розглянув низку питань.

Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук:

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до статті 111 Кримінально-виконавчого кодексу України у зв’язку з Рішенням Конституційного Суду України від 20 грудня 2023 року № 11-р(ІІ)/2023». Законопроектом, з метою приведення положень Кримінально-виконавчого кодексу України у відповідність до Рішення Конституційного Суду України, пропонується встановити, що у разі смерті або тяжкої хвороби близького родича, що загрожує життю хворого, засудженим, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, дільницях соціальної реабілітації виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і дільницях соціальної реабілітації виправних колоній середнього рівня безпеки та виховних колоніях, дозволяються короткочасні виїзди за межі колонії на території України, крім тимчасово окупованої, на строк не більше семи діб, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб). Іншим засудженим короткочасні виїзди дозволяються за межі виправної колонії на території України, крім тимчасово окупованої, на строк не більше однієї доби, не включаючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше трьох діб). Також пропонується передбачити, що засуджені, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, дільницях соціальної реабілітації виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і дільницях соціальної реабілітації виправних колоній середнього рівня безпеки та виховних колоніях, прямують до місця призначення і у зворотному напрямку самостійно, а інші засуджені переміщуються до місця призначення і у зворотному напрямку та охороняються вартами колонії. Витрати колонії, повʼязані з наданням засудженим короткочасних виїздів, оплачують засуджені, їх родичі або інші особи.

- Схвалено проект Закону «Про внесення зміни до статті 3 Закону України «Про судовий збір» у зв’язку з Рішенням Конституційного Суду України від 13 травня 2024 року № 6-р(ІІ)/2024 щодо забезпечення принципу обов’язковості судового рішення». Законопроектом, з метою приведення положень ЗУ «Про судовий збір» у відповідність до Рішення Конституційного Суду України, пропонується передбачити, що судовий збір не справляється за подання апеляційної та касаційної скарги на ухвалу суду, постановлену за результатами розгляду скарги на рішення, дію або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця під час виконання судового рішення.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення конкурентоспроможності на ринку праці шляхом професійного навчання». Законопроектом пропонується надати право внутрішньо переміщеним особам працездатного віку та особам з інвалідністю отримати ваучер на навчання без врахування вимоги щодо відсутності підходящої роботи; надати право учасникам бойових дій, визначеним пунктами 19-25 частини першої статті 6, та особам з інвалідністю внаслідок війни, визначеним пунктами 1, 7, 10-16 частини другої статті 7 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», отримати ваучер на навчання незалежно від дня звільнення. Також пропонується надати право на отримання ваучера особам віком старше 35 років; надавати безробітним, які проходять професійне навчання за направленням центру зайнятості, допомогу в період професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, розмір та порядок надання та повернення якої має визначати КМУ. Передбачається розширити перелік видів соціальних послуг, доповнивши його послугою «оцінювання і визнання результатів навчання (зокрема, здобутих шляхом неформальної чи інформальної освіти), присвоєння/підтвердження відповідних професійних та часткових професійних кваліфікацій для зареєстрованих безробітних в акредитованих кваліфікаційних центрах за рахунок коштів Фонду загальнообовʼязкового державного соціального страхування України на випадок безробіття».

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо користування земельними ділянками, необхідними для будівництва та утримання військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд в умовах правового режиму воєнного стану». Законопроектом пропонується внести зміни до Земельного кодексу України, ЗУ «Про правовий режим воєнного стану», «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», якими передбачити: запровадження, як заходу правового режиму воєнного стану, можливості примусового тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою - обтяження у вигляді позбавлення власника та землекористувача права користування земельною ділянкою (або її частиною), що перебуває у приватній власності, в умовах правового режиму воєнного стану для будівництва та утримання військових інженерно-технічних i фортифікаційних споруд, за умови наступного його припинення або проведення викупу чи примусового відчуження земельної ділянки (або її частини) в порядку, передбаченому ЗУ «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності». Також передбачається визначення особливостей примусового тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою (aбо її частиною), складання акта про примусове тимчасове позбавлення права користування земельною ділянкою (або її частиною); порядок прийняття рішення про припинення примусового тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою (або її частиною) aбо про її викуп.

- Внесено, задля приведення нормативно-правової бази в Україні у відповідність із оновленим законодавством ЄС на виконання Україною зобовʼязань, які стосуються імплементації європейського законодавства, та з метою синхронізації термінів набрання чинності технічними регламентами з маркування та з екодизайну, зміни до постанов КМУ від 08.08.2023 N 834 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових пральних машин та побутових прально-сушильних машин», від 22.09.2023 N 1018 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для джерел світла та відокремлених пускорегулювальних апаратів», від 01.12.2023 N 1263 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для холодильних приладів» та від від 03.01.2024 N 3 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових посудомийних машин», якими затверджено технічні регламенти з екодизайну енергоспоживчої продукції (для побутових пральних машин та побутових прально-сушильних машин, джерел світла та відокремлених пускорегулювальних апаратів, холодильних приладів, побутових посудомийних машин). Визнано такими, що втратили чинність, постанови КМУ від 07.08.2013 N 702 «Про затвердження технічних регламентів щодо енергетичного маркування»; від 27.05.2015 N 340 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників»; від 17.07.2015 N 514 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових посудомийних машин»; від 24.05.2017 N 359 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування телевізорів».

- Затверджено, відповідно до ЗУ «Про правотворчу діяльність», Стандарт шрифтового оформлення тексту нормативно-правового акта, що використовується під час його розміщення на веб-сайтах субʼєктів правотворчої діяльності. Передбачено, що текст нормативно-правового акта, що розміщується на веб-сайтах субʼєктів правотворчої діяльності, оформляється з використанням шрифту e-Ukraine в накресленнях Regular, Light.

- Внесено до Державного реєстру нерухомих памʼяток України ряд обʼєктів культурної спадщини національного значення у Вінницькій області. Виключено із списку памʼятників архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963 N 970, відповідні памʼятники у звʼязку з їх внесенням до Державного реєстру нерухомих памʼяток України.

- Внесено зміни до Положення про дозвільну систему, якими передбачено запровадження ведення обліку предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система, їх власників, обʼєктів, документів, повʼязаних з обігом таких предметів, матеріалів і речовин, а також фактів викрадень та втрат предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система, в електронній формі засобами єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ, а також електронної інформаційної взаємодії МВС та ДПС щодо підтвердження інформації про осіб, які звертаються для отримання послуг у сфері дозвільної системи.

- Внесено зміни у додаток «Перелік адміністративних послуг у сфері міграції та їх вартість» до постанови КМУ від 02.11.2016 N 770 «Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції» з метою приведення переліку платних послуг, які надаються органами та підрозділами Державної міграційної служби України, і розміру плати за їх надання у відповідність до ЗУ N 3709-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, у тому числі за кордоном». Доповнено Перелік адміністративною послугою з одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон і встановлено її вартість залежно від терміновості. Скорочено строк з 10 до 7 робочих днів надання адміністративної послуги з термінового оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обміну паспорта громадянина України, крім оформлення паспорта громадянина України вперше.

- Затверджено, відповідно до частини першої статті 4 ЗУ «Про боротьбу з тероризмом», Правила антитерористичної безпеки. Правила встановлюють механізм віднесення обʼєктів нерухомості до обʼєктів можливих терористичних посягань та загальні обовʼязкові вимоги до цих обʼєктів, спрямовані на забезпечення їх антитерористичної захищеності. Передбачено формування регіональних і загальнодержавних переліків обʼєктів можливих терористичних посягань та оформлення паспортів антитерористичної захищеності обʼєктів можливих терористичних посягань.

- Внесено зміни до Порядку утилізації ракет, боєприпасів і вибухових речовин з метою удосконалення процедури утилізації боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів, зокрема, вилучених під час проведення розмінування території, з урахуванням можливості залучення мобільних комплексів з утилізації боєприпасів безпосередньо у визначених районах розмінування.

- Внесено зміни до Положення про Міністерство молоді та спорту України, якими закріплено повноваження Мінмолодьспорту щодо забезпечення функціонування інформаційної системи «Національна платформа доброчесності спорту» як цифрового інструменту для боротьби з маніпулюваннями, повʼязаними зі спортивними змаганнями, та затвердження Положення про неї.

- Погоджено пропозицію Міністерства внутрішніх справ і Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо реорганізації Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту шляхом приєднання його до Національного університету цивільного захисту України. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 11.03.2011 N 243 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, повʼязаних з інформуванням громадськості з питань цивільного захисту населення».

- Внесено зміни до постанов КМУ від 24.06.2022 N 739 «Деякі питання надання грантів для виробництв переробної промисловості» і від 03.05.2024 N 502 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання грантів для виробництв переробної промисловості». Зокрема, внесено зміни до Порядку надання грантів на розвиток виробництва переробних підприємств в частині: надання можливості отримання грантів субʼєктам господарювання, що провадять свою діяльність на територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні до 80 відсотків вартості проекту - за рахунок грантів, не менше 20 відсотків - за рахунок коштів отримувача (власних або кредитних); надання грантів субʼєктам господарювання, які провадять/планують провадити свою господарську діяльність з тиражування записаної інформації та поліграфічної діяльності за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні до 80 відсотків вартості проекту - за рахунок грантів, не менше 20 відсотків - за

рахунок коштів отримувача (власних або кредитних); заміни обовʼязкової умови надання грантів щодо обовʼязкового працевлаштування до 25 осіб на 5 осіб з обовʼязковою сплатою 20 відсотків єдиного соціального внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування із заробітної плати осіб, які будуть працевлаштовані на посади створені в межах проекту від розміру запитуваного гранту; уточнення процедури моніторингу виконання надання грантів.

- Затверджено, відповідно до частини четвертої статті 5 ЗУ «Про лобіювання», Положення про Реєстр прозорості, що визначає функціональні можливості, порядок ведення та доступу до Реєстру прозорості, надання відомостей з нього, а також інші питання його функціонування. Установлено, що днем початку функціонування Реєстру прозорості є день опублікування КМУ в газеті «Голос України» повідомлення про початок функціонування Реєстру прозорості.

- Викладено у новій редакції Порядок встановлення зв’язку інвалідності з пораненнями чи іншими ушкодженнями здоров’я. Уточнено та удосконалено деякі положення Порядку, необхідні для встановлення факту отримання особами поранень чи інших ушкоджень здоровʼя, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях, проведення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку з військовою агресією рф проти України.

- Внесено зміни до Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку з військовою агресією рф проти України, та до Порядку надання статусу члена сімʼї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України. З метою уточнення процедури надання особам статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сімʼї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України за заявою у паперовій формі, передбачено, що у паперовій формі заява подається за зареєстрованим місцем проживання заявника безпосередньо місцевому структурному підрозділу з питань ветеранської політики, у тому числі шляхом надсилання засобами поштового звʼязку, або через ЦНАП. Визначено перелік органів, до яких структурний підрозділ з питань ветеранської політики робить запит на витребовування документів у разі їх відсутності у заявника, та визначено порядок дій, які вчиняються структурним підрозділом з питань ветеранської політики у разі неотримання ним відповіді на запит на витребовування документів, або їх надходження пізніше встановленого терміну. Уточнено спосіб отримання заявником повідомлення про надання (відмову у наданні) статусу у разі подання заяви у паперовій формі.

- Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення виконання рішень суду, з метою забезпечення виконання грошових зобовʼязань щодо виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», які виникли на підставі рішень суду, прийнятих національними судами, боржниками у виконанні яких визначено Пенсійний фонд України та/або територіальні органи Пенсійного фонду України. Установлено, що Пенсійний фонд України та його територіальні органи є розпорядниками бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення виконання рішень суду у випадках, коли їх визначено судом боржниками стосовно забезпечення виплати грошової допомоги.

- Внесено зміни до критеріїв відбору зовнішнього аудитора державних банків з метою приведення їх у відповідність до ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Закріплено обовʼязковість наявності доброї репутації у суб’єкта аудиторської діяльності, його керівника та/або аудиторів.

- Затверджено Порядок відбору проектів у сферах альтернативних видів палива, енергоефективності та енергозбереження, які підлягають фінансуванню згідно з Рамковою угодою між Урядом України та Урядом Королівства Данія щодо загальних умов та процедур, організаційних заходів та фінансових умов реалізації програми Danida Business Finance в Україні. Передбачено, що відбір проектів у сферах альтернативних видів палива, енергоефективності та енергозбереження здійснюється Держенергоефективності. Встановлено, що у відборі проектів беруть участь проекти, які реалізуються у сферах альтернативних видів палива, енергоефективності та енергозбереження; на території України, крім територій активних бойових дій, територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, або тимчасово окупованих рф територій України, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації; відповідають Указу Президента України від 30.09.2019 № 722 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» тощо.

- Затверджено Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Маврикій про взаємне скасування візових вимог, учинену 08.08.2024 у м. Порт-Луї. Положеннями Угоди передбачається запровадження безвізового режиму взаємних поїздок громадян України та Республіки Маврикій - предʼявників всіх видів паспортних документів строком до 90 днів протягом 180 днів.

- Погоджено пропозицію Міністерства цифрової трансформації стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту щодо рекрутингу громадян України в електронній формі. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту. Визначено, що учасниками експериментального проекту є громадяни України віком від 18 до 55 років, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків, не проходять військову службу у Збройних Силах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону, правоохоронних органах спеціального призначення, Службі безпеки чи розвідувальних органах, не призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та виявили бажання взяти участь в експериментальному проекті. Рекрутинг осіб в електронній формі включає вибір особою військової частини та спеціальності, подачу особою заяви про проходження військової служби за контрактом із використанням засобів Порталу Дія, зокрема, із використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

- Внесено зміни у Перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади та адміністративних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень, які є обов'язковими для надання через центри надання адміністративних послуг, затверджений розпорядженням КМУ від 16.05.2014 N 523 «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг». Доповнено найменування адміністративних послуг, пов'язаних з реєстрацією юридичних осіб (зазначених у пунктах 1, 2, 6, 7, 9, 10) «реєстрацією відокремленого підрозділу юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави» та виключено із Переліку «Реєстрацію представництв іноземних субʼєктів господарської діяльності в Україні» як окрему адміністративну послугу.

- Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбаченого Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» шляхом зменшення обсягу видатків споживання на суму 200 тис. гривень та встановлення на зазначену суму видатків розвитку задля забезпечення додаткових заходів безпеки працівників та відвідувачів АРМА.

- Затверджено план державних статистичних спостережень на 2025 рік, що містить описи 90 державних статистичних спостережень, 7 з яких є експериментальними, а також назви та терміни оприлюднення статистичних продуктів (інформації), розподілених за розділами/тематикою статистики, підготовку яких у 2025 році здійснюватимуть виробники офіційної статистики - Держстат і його територіальні органи, Міністерство фінансів і Національний банк.

- Передано частину бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ», в обсязі 4 млн. 799,6 тис. гривень (видатки розвитку) Національній академії наук на бюджетну програму «Наукова і науково-технічна діяльність наукових установ Національної академії наук України» (видатки розвитку) для забезпечення належного завершення виконання у 2024 році Інститутом магнетизму Національної академії наук України наукових досліджень у галузі фізики конденсованих середовищ, магнетизму, екології для задоволення соціальних, економічних і культурних потреб, інтересів національної безпеки, оборони держави та інноваційного розвитку України.

- Затверджено умови продажу державної частки розміром 100 відсотків у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АЕРОК» на електронному аукціоні. Установлено, що кошти, отримані від продажу державної частки розміром 100 відсотків у статутному капіталі ТОВ «АЕРОК», зараховуються до державного бюджету та спрямовуються до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

- Схвалено проект Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо співробітництва з метою посилення ланцюгів постачання у секторі критичних мінеральних ресурсів для енергетики, національної безпеки та економічного розвитку.

- Внесено зміни до розпоряджень КМУ від 25.06.2024 N 585 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за березень 2024 р. обʼєктів державної, комунальної та приватної власності», від 02.08.2024 N 721 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за квітень 2024 р. обʼєктів державної, комунальної та приватної власності» та від 27.08.2024 N 805 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за травень 2024 р. обʼєктів державної, комунальної та приватної власності», якими задля повернення залишків невикористаних коштів, виділених рішеннями Уряду у 2024 році на покриття витрат обʼєктів державної, комунальної та приватної власності, зменшено обсяг коштів резервного фонду державного бюджету на загальну суму 923 тис. 982 грн., виділених зазначеними розпорядженнями Мінреінтеграції (для Луганської обласної та Київської міської військових адміністрацій), Міненерго і Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.