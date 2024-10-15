Майже 90% усієї теплової енергогенерації України знищено або пошкоджено, — Денис Шмигаль

Робота із залучення та встановлення енергетичного обладнання триває в режимі реального часу.

Майже 90% усієї теплової енергогенерації України знищено або пошкоджено ударами ворога. росія цілеспрямовано атакувала ТЕС і ТЕЦ. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що робота із залучення та встановлення енергетичного обладнання триває в режимі реального часу. Уряд акцентує увагу на дев’яти прифронтових та прикордонних регіонах — саме їхні потреби закриваються перш за все.

«Особливо вразливі міста, які залежні від великих теплоенергетичних станцій. Саме ТЕС і ТЕЦ росія цілеспрямовано атакувала, знищивши або пошкодивши майже 90% усієї теплової енергогенерації України. Наша мета — дати цим громадам альтернативні джерела постачання тепла та електрики», — наголосив прем’єр.

Зокрема, для Харкова надійшло або підтверджено надходження 127 когенераційних та восьми газопоршневих установок, 60 блочно-модульних котелень, 32 потужних генераторів електроенергії.

«Загалом потреби житлово-комунальних підприємств у когенераційних установках покриті більш ніж на половину. Вже наявні 182 установки, з яких 83 працюють. Решта когенераційного обладнання буде встановлено до кінця цього року», — розповів очільник Уряду.

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