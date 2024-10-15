Почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины уничтожено или повреждено, — Денис Шмыгаль

Работа по привлечению и установке энергетического оборудования продолжается в режиме реального времени.

Почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины уничтожено или повреждено ударами врага. россия целенаправленно атаковала ТЭС и ТЭЦ. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что работа по привлечению и установке энергетического оборудования продолжается в режиме реального времени. Правительство акцентирует внимание на девяти прифронтовых и приграничных регионах — именно их потребности закрываются, прежде всего.

«Особенно уязвимы города, зависимые от крупных теплоэнергетических станций. Именно ТЭС и ТЭЦ россия целенаправленно атаковала, уничтожив или повредив почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины. Наша цель — дать этим общинам альтернативные источники снабжения теплом и электричеством», — подчеркнул премьер.

В частности, для Харькова поступило или подтверждено поступление 127 когенерационных и восьми газопоршневых установок, 60 блочно-модульных котельных, 32 мощных генератора электроэнергии.

«В целом потребности жилищно-коммунальных предприятий в когенерационных установках покрыты более чем половиной. Уже есть 182 установки, из которых 83 работают. Остальное когенерационное оборудование будет установлено до конца этого года», — рассказал глава Правительства.

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