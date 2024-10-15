Практика судов
  1. В Украине

Почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины уничтожено или повреждено, — Денис Шмыгаль

13:00, 15 октября 2024
Работа по привлечению и установке энергетического оборудования продолжается в режиме реального времени.
Почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины уничтожено или повреждено, — Денис Шмыгаль
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

 Почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины уничтожено или повреждено ударами врага. россия целенаправленно атаковала ТЭС и ТЭЦ. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что работа по привлечению и установке энергетического оборудования продолжается в режиме реального времени. Правительство акцентирует внимание на девяти прифронтовых и приграничных регионах — именно их потребности закрываются, прежде всего.

«Особенно уязвимы города, зависимые от крупных теплоэнергетических станций. Именно ТЭС и ТЭЦ россия целенаправленно атаковала, уничтожив или повредив почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины. Наша цель — дать этим общинам альтернативные источники снабжения теплом и электричеством», — подчеркнул премьер.

В частности, для Харькова поступило или подтверждено поступление 127 когенерационных и восьми газопоршневых установок, 60 блочно-модульных котельных, 32 мощных генератора электроэнергии.

«В целом потребности жилищно-коммунальных предприятий в когенерационных установках покрыты более чем половиной. Уже есть 182 установки, из которых 83 работают. Остальное когенерационное оборудование будет установлено до конца этого года», — рассказал глава Правительства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин одобрил законопроект о принудительном лишении права пользования земельным участком для строительства военных сооружений

На заседании правительства одобрен законопроект, предусматривающий принудительное временное лишение права пользования земельным участком для строительства и содержания военных сооружений.

Кандидату в судьи из числа прокуроров вспомнили дела брата и ошибки в работе

Суворовский районный суд Одессы пока останется без судьи.

За май-сентябрь 2024 года вынесено постановлений о штрафах на сумму 7,54 млн грн – Ровенский ОТЦК

«Судебно-юридическая газета» поинтересовалась у Кабмина, какая сумма штрафов по постановлениям ТЦК поступила в бюджет.

При неуплате штрафа от ТЦК принимаются меры принудительного исполнения решений путем обращения взыскания на средства и имущество должника – Минюст

В Минюсте разъяснили порядок обращения взыскания на денежные средства и имущество в случае неуплаты штрафа ТЦК.

Верховный Суд высказался о ситуации, когда исполнительное производство завершено, но аресты на средства и имущество не отменены

Сохранение арестов, наложенных государственными исполнителями, при отсутствии открытых исполнительных производств и возможности продления принудительного исполнения судебного решения – позиция Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду