В США апелляционный суд снял экстренный запрет на ставки на президентские выборы

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) утверждала, что ставки на выборы походили на азартные игры и рисковали нанести вред целостности демократического процесса.

Источник фото: Getty Images/Hannah Beier

В Соединенных Штатах Америки миллионы долларов новых ставок делаются на президентскую гонку в США после снятия судебного запрета на внутренний беттинг на прошлой неделе. Об этом пишет Financial Times.

Одна из платформ, чья судебная победа в Вашингтоне над регулятором США открыла рынок, предлагает институциональным инвесторам возможность положить до 100 миллионов долларов на Камалу Гаррис или Дональда Трампа за победу в ноябре.

Ставки структурированы как бинарные опционы – «все или ничего» стоимостью до $1 за контракт, где победитель сохраняет себе доллар, а проигравший теряет его. Цена накануне события колеблется в зависимости от предполагаемой вероятности.

В медиа пишут, что платформа уже собрала более $12 млн за первые несколько дней после снятия запрета.

Неделю назад апелляционный суд снял экстренный запрет на ставки на выборы в США, запрошенный Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Регулятор утверждал, что ставки на выборы походили на азартные игры и рисковали нанести вред целостности демократического процесса, однако суд не нашел доказательств вреда выборам.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп обходит Камалу Гаррис среди тех, кто досрочно проголосует в «шатких» штатах.

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