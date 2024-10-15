Массированные обстрелы рф могут возобновиться с началом отопительного сезона, - секретарь СНБО

С началом отопительного сезона можно ждать массированных российских ударов по энергетике Украины.

Войска рф могут возобновить массированные обстрелы украинской энергетики с началом отопительного сезона. Об этом сообщил секретарь национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко, передает «Интерфакс-Украина».

«С началом отопительного сезона можно ожидать массированных российских ударов по энергетике», - заявил он.

Секретарь СНБО добавил, что во время полномасштабной войны с врагом украинская энергетика продемонстрировала возможность реализовать инновационные решения, а планы врага по уничтожению экономики Украины не достигают цели.

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