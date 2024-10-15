Кабмин одобрил законопроект о принудительном лишении права пользования земельным участком для строительства военных сооружений

На заседании правительства одобрен законопроект, предусматривающий принудительное временное лишение права пользования земельным участком для строительства и содержания военных сооружений.

Правительство предлагает урегулировать порядок принудительного временного лишения права использования земельного участка для строительства и содержания военных инженерно-технических и фортификационных сооружений. Соответствующий законопроект был одобрен во время заседания Кабмина 15 октября.

Так, предлагается ввести как меру правового режима военного положения возможность принудительного временного лишения права пользования земельным участком – обременение в виде лишения собственника и землепользователя права пользования земельным участком или его частью, находящейся в частной собственности, для строительства и содержания военных инженерно-технических и фортификационных сооружений при последующем его прекращении или проведении выкупа или принудительном отчуждении земельного участка или его части.

Также предусматривается определение особенностей принудительного временного лишения права пользования земельным участком или его частью, составления акта о принудительном временном лишении права пользования, порядка принятия решения о прекращении принудительного временного лишения права пользования земельным участком или его частью или о его выкупе.

Соответствующий законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о пользовании земельными участками, необходимыми для строительства и содержания военных инженерно-технических и фортификационных сооружений в условиях правового режима военного положения» предусматривает изменения в Земельный кодекс Украины, законы «О правовом режиме военного положения» , «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения».

После одобрения правительством проект будет внесен в парламент.

Напомним, 11 октября на подпись Президенту Украины направлен закон, запрещающий обжалование в суд принудительного изъятия земли и домов в Ужгородском районе Закарпатской области.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 21 августа приняла закон, установивший порядок принудительного отчуждения земли и домов в Ужгородском районе Закарпатской области. Речь идет о законопроекте 9549, поддержанном 228 депутатами.

По новому закону о принятом решении о подготовке материалов для принудительного отчуждения земельных участков, других объектов недвижимого имущества Закарпатская областная госадминистрация в течение 5 дней уведомляет владельцев объектов, которые предполагается отчуждать.

При этом надлежащим подтверждением уведомления владельца земельного участка, дома о том, что их собираются принудительно изъять, будет считаться также день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного или зарегистрированного места жительства.

В случае если в течение 45 дней со дня вступления в силу решения Закарпатской ОГА от собственника земельного участка или иного объекта недвижимого имущества не поступило заявление о предоставлении согласия на продажу такого имущества, Закарпатская ОГА может принять решение о принудительном отчуждении земельного участка, другого объекта недвижимого имущества.

В законе также записали, что обжалование в суд или административный орган решений Закарпатской ОГА о подготовке материалов для принудительного отчуждения земельных участков, другого недвижимого имущества, о принудительном отчуждении не допускается.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что норма о запрете обжалования таких действий в суд шокирует.

В парламент были внесены ряд постановлений, чтобы отменить голосование за данный закон. Впрочем, 11 октября они не набрали достаточное количество голосов.

Таким образом, закон направлен на подпись Президенту.

Вместе с тем, не исключено, что Президент наложит на него вето.

Автор: Наталья Мамченко

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