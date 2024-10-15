Кабмін схвалив законопроект про примусове позбавлення права користування земельною ділянкою для будівництва військових споруд

На засіданні уряду схвалено законопроект, що передбачає примусове тимчасове позбавлення права користування земельною ділянкою для будівництва та утримання військових споруд.

Уряд пропонує врегулювати порядок примусового тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою для будівництва та утримання військових інженерно-технічних i фортифікаційних споруд. Відповідний законопроект було схвалено під час засідання Кабміну 15 жовтня.

Так, пропонується запровадити як захід правового режиму воєнного стану можливість примусового тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою – обтяження у вигляді позбавлення власника та землекористувача права користування земельною ділянкою або її частиною, що перебуває у приватній власності для будівництва та утримання військових інженерно-технічних i фортифікаційних споруд за умови наступного його припинення або проведення викупу чи примусового відчуження земельної ділянки або її частини.

Також передбачається визначення особливостей примусового тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою aбо її частиною, складання акта про примусове тимчасове позбавлення права користування, порядку прийняття рішення про припинення примусового тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою або її частиною aбо про її викуп.

Відповідний законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо користування земельними ділянками, необхідними для будівництва та утримання військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд в умовах правового режиму воєнного стану» передбачає зміни до Земельного кодексу України, законів «Про правовий режим воєнного стану», «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

Після схвалення урядом проект буде внесено до парламенту.

Нагадаємо, 11 жовтня на підпис Президенту України направлено закон, яким забороняється оскарження до суду примусового вилучення землі та будинків в Ужгородському районі Закарпатської області.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 21 серпня прийняла закон, яким встановила порядок примусового відчуження землі та будинків в Ужгородському районі Закарпатської області. Йдеться про законопроект 9549, який підтримали 228 депутатів.

За новим законом про прийняте рішення про підготовку матеріалів для примусового відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна Закарпатська обласна держадміністрація протягом 5 днів повідомляє власників об’єктів, які передбачається відчужити.

При цьому належним підтвердженням повідомлення власника земельної ділянки, будинку про те, що їх збираються примусово вилучити, буде вважатися також і день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання.

У разі якщо протягом 45 днів з дня набрання чинності рішенням Закарпатської ОДА від власника земельної ділянки чи іншого об'єкта нерухомого майна не надійшла заява про надання згоди на продаж такого майна, Закарпатська ОДА може прийняти рішення про примусове відчуження земельної ділянки, іншого об’єкта нерухомого майна.

В законі також записали, що оскарження до суду або адміністративного органу рішень Закарпатської ОДА про підготовку матеріалів для примусового відчуження земельних ділянок, іншого нерухомого майна, про примусове відчуження не допускається.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що норма про заборону оскарження таких дій до суду є шокуючою.

До парламенту була внесена низка постанов, аби скасувати голосування за даний закон. Втім, 11 жовтня вони не набрали достатньої кількості голосів.

Таким чином, закон направлено на підпис Президенту.

Разом з тим, не виключено, що Президент накладе на нього вето.

Автор: Наталя Мамченко

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