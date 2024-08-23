Омбудсмен назвав шокуючою заборону оскарження до суду примусового вилучення землі та будинків в Ужгородському районі Закарпатської області

Шокуючим є нюанс, що оскарження до суду або адміністративного органу рішень Закарпатської ОДА про примусове відчуження земельної ділянки, іншого об’єкта нерухомого майна взагалі не допускається - Дмитро Лубінець прокоментував новий закон.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада 21 серпня прийняла закон, яким встановила порядок примусового відчуження землі та будинків в Ужгородському районі Закарпатської області. Йдеться про прийнятий вже в цілому законопроект 9549 (за 228 депутатів).

За новим законом про прийняте рішення про підготовку матеріалів для примусового відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна Закарпатська обласна держадміністрація протягом 5 днів повідомляє власників.

При цьому належним підтвердженням повідомлення власника буде вважатися також і день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання. Тобто, якщо особа не отримала листа про те, що у неї збираються забрати землю чи будинок, вона теж буде вважатися належним чином повідомлению.

Далі, якщо протягом 45 днів з дня набрання чинності рішенням Закарпатської ОДА від власника земельної ділянки чи іншого об'єкта нерухомого майна не надійшла заява про надання згоди на продаж такого майна, Закарпатська ОДА може прийняти рішення про примусове відчуження.

В законі також записали, що оскарження до суду або адміністративного органу рішень Закарпатської ОДА про підготовку матеріалів для примусового відчуження земельних ділянок, іншого нерухомого майна, про примусове відчуження не допускається.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що норма про заборону оскарження таких дій до суду є шокуючою.

«Днями Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури».

Можливо багато хто не знає, але цим Законом передбачаються особливості примусового відчуження земельних ділянок, іншого нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності в умовах воєнного стану для розміщення об’єктів оборонно-промислового комплексу та об’єктів інфраструктури в Ужгородському районі Закарпатської області.

Важливим і шокуючим є нюанс, що оскарження до суду або адміністративного органу рішень Закарпатської обласної державної адміністрації про примусове відчуження земельної ділянки, іншого об’єкта нерухомого майна взагалі не допускається.

А чи знали ті, хто це ухвалював, що такий підхід є прямим порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що гарантує право на справедливий судовий розгляд? Чи віднині можна нехтувати правими людини на оскарження рішень у суді? Статтю 55 Конституції України тепер можна викреслювати?

Таке обмеження права на судовий захист є втручанням у право власності особи. А стаття 1 протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та стаття 41 Основного Закону України гарантує захист права власності

Хочу нагадати та наголосити, що навіть в умовах воєнного чи надзвичайного стану право на звернення до суду за захистом свого порушеного права не може бути обмежено (ст. 64 Конституції України)» - зазначив Омбудсмен.

Слід зауважити, що наразі підписання цього закону головою парламенту заблоковано, оскільки внесена низка законопроектів про скасування голосування за даний законопроект.

Також зазначимо, що цим законопроектом вноситься низка інших суттєвих змін до Земельного кодексу, законів про землеустрій, земельний кадастр тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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