Омбудсмен назвал шокирующим запрет обжалования в суд принудительного изъятия земли и домов в Ужгородском районе Закарпатской области

Шокирующим является нюанс, что обжалование в суд или административный орган решений Закарпатской ОГА о принудительном отчуждении земельного участка, другого объекта недвижимого имущества вообще не допускается - Дмитрий Лубинец прокомментировал новый закон.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 21 августа приняла закон, которым установила порядок принудительного отчуждения земли и домов в Ужгородском районе Закарпатской области. Речь идет о принятом уже в целом законопроекте 9549 (за 228 депутатов).

По новому закону о принятом решении о подготовке материалов для принудительного отчуждения земельных участков, других объектов недвижимого имущества Закарпатская областная госадминистрация в течение 5 дней сообщает владельцам.

При этом надлежащим подтверждением уведомления владельца будет считаться также день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного или зарегистрированного места жительства. То есть, если лицо не получило письма о том, что у него собираются забрать землю или дом, оно тоже будет считаться должным образом уведомленным.

Далее, если в течение 45 дней со дня вступления в силу решения Закарпатской ОГА от собственника земельного участка или иного объекта недвижимого имущества не поступило заявление о предоставлении согласия на продажу такого имущества, Закарпатская ОГА может принять решение о принудительном отчуждении.

В законе также записали, что обжалование в суд или административный орган решений Закарпатской ОГА о подготовке материалов для принудительного отчуждения земельных участков, другого недвижимого имущества, о принудительном отчуждении не допускается.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что норма о запрете обжалования таких действий в суд шокирует.

«На днях Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении процедуры отвода земельных участков для развития цифровой инфраструктуры».

Возможно, многие не знают, но этим Законом предусматриваются особенности принудительного отчуждения земельных участков, другого недвижимого имущества по мотивам общественной необходимости в условиях военного положения для размещения объектов оборонно-промышленного комплекса и объектов инфраструктуры в Ужгородском районе Закарпатской области.

Важным и шокирующим является нюанс, что обжалование в суд или административный орган решений Закарпатской областной государственной администрации о принудительном отчуждении земельного участка, другого объекта недвижимого имущества вообще не допускается.

Знали ли те, кто это принимал, что такой подход является прямым нарушением ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, которая гарантирует право на справедливое судебное разбирательство? Можно ли отныне пренебрегать правыми человека обжалованием решений в суде? Статью 55 Конституции Украины можно вычеркивать?

Такое ограничение права на судебную защиту является вмешательством в право собственности. А статья 1 протокола 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статья 41 Основного Закона Украины гарантирует защиту права собственности

Хочу напомнить и подчеркнуть, что даже в условиях военного или чрезвычайного положения право на обращение в суд за защитой своего нарушенного права не может быть ограничено (ст. 64 Конституции Украины)», - отметил Омбудсмен.

Следует отметить, что в настоящее время подписание этого закона главой парламента заблокировано, поскольку внесен ряд законопроектов об отмене голосования за данный законопроект.

Также отметим, что этим законопроектом вносится ряд других существенных изменений в Земельный кодекс, законы о землеустройстве, земельном кадастре и т. д.

Автор: Наталя Мамченко

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