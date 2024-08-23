В День Государственного Флага во Львове заложили капсулу времени

Открыть ее планируют в 2041 году на 50-ю годовщину независимости Украины.

Источник фото: Максим Козицкий

Во Львове в День Государственного Флага заложили капсулу времени с пожеланиями от людей, творящих современную историю Украины. Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

«Сегодня, в День Государственного Флага, с верой в счастливое будущее Украины мы заложили во Львове капсулу времени», - проинформировал Козицкий.

Он отметил, что в этой капсуле есть фото и пожелания от людей, которые создают современную историю страны: воинов, представителей Академии Сухопутных войск, спортсменов из Львовщины, волонтеров, ветеранов российско-украинской войны, детей, которые, несмотря на ракетные удары, воздушные тревоги и отключения света, составили НМТ на самые высокие баллы.

Открыть капсулу планируют в 2041 году на 50-ю годовщину независимости Украины.

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