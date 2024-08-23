Практика судов
  1. В Украине

В День Государственного Флага во Львове заложили капсулу времени

14:55, 23 августа 2024
Открыть ее планируют в 2041 году на 50-ю годовщину независимости Украины.
В День Государственного Флага во Львове заложили капсулу времени
Источник фото: Максим Козицкий
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове в День Государственного Флага заложили капсулу времени с пожеланиями от людей, творящих современную историю Украины. Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

«Сегодня, в День Государственного Флага, с верой в счастливое будущее Украины мы заложили во Львове капсулу времени», - проинформировал Козицкий.

Он отметил, что в этой капсуле есть фото и пожелания от людей, которые создают современную историю страны: воинов, представителей Академии Сухопутных войск, спортсменов из Львовщины, волонтеров, ветеранов российско-украинской войны, детей, которые, несмотря на ракетные удары, воздушные тревоги и отключения света, составили НМТ на самые высокие баллы.

Открыть капсулу планируют в 2041 году на 50-ю годовщину независимости Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд объяснил, какие доказательства должны исследовать суды по делам о невыплате военнослужащим 100 тысяч грн

Военнослужащий обратился в суд в связи с невыплатой ему вознаграждения в 100 тысяч грн на том основании, что его участие в боевых действиях подтверждается справкой воинской части, не соответствующей форме.

Суд обязал ТЦК рассмотреть заявления мужчины об исправлении данных в Реестре военнообязанных «Оберег»

В Резерв+ мужчина обнаружил, что ограниченно годный, хотя до этого был признан негодным и исключен из учета - суд признал противоправным бездействие ТЦК по игнорированию заявления об исправлении.

Омбудсмен назвал шокирующим запрет обжалования в суд принудительного изъятия земли и домов в Ужгородском районе Закарпатской области

Шокирующим является нюанс, что обжалование в суд или административный орган решений Закарпатской ОГА о принудительном отчуждении земельного участка, другого объекта недвижимого имущества вообще не допускается - Дмитрий Лубинец прокомментировал новый закон.

Верховная Рада рассмотрит изменения в УК и УПК по предотвращению избежания ответственности лицами, совершившими преступления против нацбезопасности

Название раздела I Особой части УК «Преступления против основ национальной безопасности Украины» заменят «уголовными правонарушениями против основ национальной безопасности Украины».

Правительство утвердило новый вид повесток от ТЦК

Кабмин утвердил внешний вид повесток на бланке и повесток, которые будут формироваться через Реестр «Оберег».

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Яценко
    Наталія Яценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду