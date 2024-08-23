У День Державного Прапора у Львові заклали капсулу часу

Відкрити її планують у 2041 році на 50-ту річницю незалежності України.

Джерело фото: Максим Козицький

У Львові у День Державного Прапора заклали капсулу часу з побажаннями від людей, які творять сучасну історію України. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

«Сьогодні, у День Державного Прапора, з вірою у щасливе майбутнє України ми заклали у Львові капсулу часу», - поінформував Козицький.

Він зазначив, що в цій капсулі є фото та побажання від людей, які творять сучасну історію країни: воїнів, представників Академії Сухопутних військ, спортсменів із Львівщини, волонтерів, ветеранів російсько-української війни, дітей, які, незважаючи на ракетні удари, повітряні тривоги та відключення світла, склали НМТ на найвищі бали.

Відкрити капсулу планують у 2041 році на 50-ту річницю незалежності України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.