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Верховная Рада рассмотрит изменения в УК и УПК по предотвращению избежания ответственности лицами, совершившими преступления против нацбезопасности

11:59, 23 августа 2024
Название раздела I Особой части УК «Преступления против основ национальной безопасности Украины» заменят «уголовными правонарушениями против основ национальной безопасности Украины».
Верховная Рада рассмотрит изменения в УК и УПК по предотвращению избежания ответственности лицами, совершившими преступления против нацбезопасности
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Широкая группа народных депутатов 22 августа зарегистрировала законопроект 11517 о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс по предотвращению случаев избегания уголовной ответственности лиц, совершивших уголовные правонарушения против основ национальной безопасности.

Как указывают депутаты, законом от 3 марта 2022 года 2108-IX УК дополнен статьей 111-1 (Колаборационная деятельность). Действующие редакции ч. 1 и ч. 2 статьи 111-1 в части основного вида наказания предусматривают лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.

В соответствии с правилами классификации уголовных правонарушений, если за предусмотренное УК деяние предусмотрено основное наказание в виде штрафа в размере не более 3000 НМДГ или иное наказание, не связанное с лишением свободы, такое уголовное преступление является уголовным проступком.

Учитывая, что статья 111-1 УК действующей редакции является частью раздела I «Преступления против основ национальной безопасности Украины» Особой части УК, название раздела требует внесения технических изменений.

В связи с этим, требуют внесения изменений положения статьи 49 (Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности), в которой действующей редакцией ч. 5 предусмотрено, что давность не применяется в случае совершения преступлений против основ национальной безопасности предусмотренных, среди остальных, статьей 111-1 УК.

А также нужны изменения в нормы статьи 297-1 УПК, которые определяют общие положения специального досудебного расследования.

Так, правовые нормы части второй настоящей статьи определяют перечень преступлений по статьям УК, в отношении которых на основании определения следственного судьи осуществляется специальное досудебное расследование.

В то же время указанный перечень предусматривает осуществление специального досудебного расследования, среди других статей, в статье 111-1, где части первая и вторая, а также статьи 445 (Незаконное использование символики Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного Кристалла) УК, являющихся уголовными проступками.

Следовательно, нормы части второй статьи 297-1 УПК в редакции законопроекта должны предусматривать осуществление специального досудебного расследования по определенным уголовным правонарушениям.

Итак, предлагается внести следующие изменения:

- название раздела I Особой части УК «ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ» заменить на «УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ»;

 - в части пятой статьи 49 УК слово "преступлений" заменить словами "уголовных правонарушений";

- в части второй статьи 297-1 УПК слово "преступлений" заменить словами "уголовных правонарушений».

Автор: Наталья Мамченко

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