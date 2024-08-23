В Одессе СБУ задержала риелтора, корректировавшего двойной удар «Искандерами» по городу

Российским агентом оказался местный риелтор, шпионивший за Силами обороны и корректировавший воздушные атаки на город.

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Служба безопасности Украины задержала в Одессе российского агента, который шпионил за Силами обороны и корректировал двойной удар «Искандерами» по городу. Об этом сообщает СБУ.

Злоумышленником оказался местный риелтор, шпионивший за Силами обороны и корректировавший воздушные атаки на город.

СБУ указывает, что 15 марта он «отчитывался» на российской спецслужбе о последствиях двойного удара по областному центру. Тогда оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру портового города баллистическими ракетами «Искандер-М».

Когда на место «прилета» прибыли спасатели, сотрудники Нацполиции и медики, оккупанты ударили по ним второй ракетой.

Сразу после этого на место происшествия прибыл агент фсб, проведший там доразведку и передавший оккупантам информацию об пораженных объектах и ​​ориентировочном количестве погибших и раненых.

«По данным следствия, фигурант осуществлял связь с российской спецслужбой через своего знакомого – участника оккупационных группировок рф, принимавшего участие в захвате Мариуполя и Бахмута.

Далее боевик передавал агентурную информацию своему брату, входящему в подразделение фсб, дислоцирующееся на временно захваченной части территории Донецкой области», — говорится в сообщении.

СБУ отмечает, что после «слива» информации о последствиях двойного ракетного удара по Одессе, предатель продолжил выполнять задачи по корректировке вражеского огня.

Среди приоритетных целей врага были места временного базирования сил обороны на территории областного центра. Для сбора разведданных риелтор использовал связи среди своих клиентов.

В ходе спецоперации сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступления фигуранта и задержали его, когда он готовился к передаче новых разведданных агрессору.

Кроме того, в ходе расследования Служба безопасности установила факты информационно-взрывной деятельности агента фсб. Речь идет о его провокационных комментариях на ютубе, где он распространял фейки об украинских защитниках и оправдывал военные преступления рашистов, добавили в спецслужбе.

При обыске у задержанного изъяты мобильные телефоны и ноутбуки с поличным. Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

ч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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