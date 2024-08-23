Практика судов
  1. В Украине

В Исландии началось новое извержение – вулкан выбрасывает фонтаны лавы, фото и видео

15:13, 23 августа 2024
Людей из близлежащих районов уже эвакуировали.
В Исландии началось новое извержение – вулкан выбрасывает фонтаны лавы, фото и видео
Источник фото: Civil Protection of Iceland / REUTERS
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На юго-западе Исландии в четверг, 22 августа, началось извержение вулкана, которое стало уже шестым с декабря. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на метеорологическое бюро Исландии.

Общая протяженность трещины составила около 3,9 км и увеличилась на 1,5 км примерно за 40 минут.

Прямые трансляции с вулкана на полуострове Рейкьянес показали вылетающую из земли сияющую раскаленную лаву, ее ярко-желтые и оранжевые цвета резко контрастируют с темным ночным небом.

«Влияние ограничивается локальной зоной вблизи места извержения. Он не представляет угрозы для жизни, а люди из близлежащих районов были эвакуированы», – сообщило Министерство иностранных дел Исландии.

Последнее извержение на полуострове Рейкьянес, где проживает около 30 тысяч человек или почти 8% всего населения страны, закончилось 22 июня.

Источник фото: Civil Protection of Iceland / REUTERS

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд объяснил, какие доказательства должны исследовать суды по делам о невыплате военнослужащим 100 тысяч грн

Военнослужащий обратился в суд в связи с невыплатой ему вознаграждения в 100 тысяч грн на том основании, что его участие в боевых действиях подтверждается справкой воинской части, не соответствующей форме.

Суд обязал ТЦК рассмотреть заявления мужчины об исправлении данных в Реестре военнообязанных «Оберег»

В Резерв+ мужчина обнаружил, что ограниченно годный, хотя до этого был признан негодным и исключен из учета - суд признал противоправным бездействие ТЦК по игнорированию заявления об исправлении.

Омбудсмен назвал шокирующим запрет обжалования в суд принудительного изъятия земли и домов в Ужгородском районе Закарпатской области

Шокирующим является нюанс, что обжалование в суд или административный орган решений Закарпатской ОГА о принудительном отчуждении земельного участка, другого объекта недвижимого имущества вообще не допускается - Дмитрий Лубинец прокомментировал новый закон.

Верховная Рада рассмотрит изменения в УК и УПК по предотвращению избежания ответственности лицами, совершившими преступления против нацбезопасности

Название раздела I Особой части УК «Преступления против основ национальной безопасности Украины» заменят «уголовными правонарушениями против основ национальной безопасности Украины».

Правительство утвердило новый вид повесток от ТЦК

Кабмин утвердил внешний вид повесток на бланке и повесток, которые будут формироваться через Реестр «Оберег».

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Яценко
    Наталія Яценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду