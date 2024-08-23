В Исландии началось новое извержение – вулкан выбрасывает фонтаны лавы, фото и видео

Людей из близлежащих районов уже эвакуировали.

Источник фото: Civil Protection of Iceland / REUTERS

На юго-западе Исландии в четверг, 22 августа, началось извержение вулкана, которое стало уже шестым с декабря. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на метеорологическое бюро Исландии.

Общая протяженность трещины составила около 3,9 км и увеличилась на 1,5 км примерно за 40 минут.

Прямые трансляции с вулкана на полуострове Рейкьянес показали вылетающую из земли сияющую раскаленную лаву, ее ярко-желтые и оранжевые цвета резко контрастируют с темным ночным небом.

«Влияние ограничивается локальной зоной вблизи места извержения. Он не представляет угрозы для жизни, а люди из близлежащих районов были эвакуированы», – сообщило Министерство иностранных дел Исландии.

Последнее извержение на полуострове Рейкьянес, где проживает около 30 тысяч человек или почти 8% всего населения страны, закончилось 22 июня.

Источник фото: Civil Protection of Iceland / REUTERS

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