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В Ісландії розпочалося нове виверження – вулкан викидає фонтани лави, фото та відео

15:13, 23 серпня 2024
Людей з прилеглих районів уже евакуювали.
В Ісландії розпочалося нове виверження – вулкан викидає фонтани лави, фото та відео
Джерело фото: Civil Protection of Iceland / REUTERS
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На південному заході Ісландії в четвер 22 серпня розпочалося виверження вулкана, яке стало вже шостим з грудня. Про це повідомило агентство Reuters, посилаючись на метеорологічне бюро Ісландії.

Загальна довжина тріщини склала близько 3,9 км і збільшилася на 1,5 км приблизно за 40 хвилин.

Прямі трансляції з вулкана на півострові Рейк’янес показали сяючу розпечену лаву, що вилітає з землі, її яскраво-жовті та помаранчеві кольори різко контрастують із темним нічним небом.

«Вплив обмежується локальною зоною поблизу місця виверження. Він не становить загрози для життя, а люди з прилеглих районів були евакуйовані», – повідомило Міністерство закордонних справ Ісландії.

Останнє виверження на півострові Рейк'янес, де проживає близько 30 тисяч осіб, або майже 8% всього населення країни, закінчилося 22 червня. 

Джерело фото: Civil Protection of Iceland / REUTERS

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