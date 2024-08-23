Навчальний рік 2024-2025: чи може змінитися його тривалість

У Службі освітнього омбудсмена вказали, що законодавство в умовах війни має бути гнучким і надавати можливість громадам ухвалювати гнучкі рішення залежно від ситуації в регіоні.

У Службі освітнього омбудсмена запропонували надати громадам можливість самостійно визначати тривалість навчального року. Однак при цьому слід враховувати думку вчителів і батьків учнів.

Вказується, що законодавство в умовах війни має бути гнучким і надавати можливість громадам ухвалювати гнучкі рішення залежно від ситуації в регіоні. Все ж незмінною пропонують залишити тривалість навчання для випускників, які складають НМТ чи вступні іспити.

В Офісі освітнього омбудсмена також зазначили, що під час канікул посилюються освітні втрати в учнів. Тож можна скоротити період літніх канікул та запровадити навчання в червні або серпні.

«Влітку частину занять там, де дозволяє безпекова ситуація, можна проводити на вулиці, навчальні програми виконувати у форматі екскурсій, фестивальних програм, майстер-класів, спортивних змагань, під час шкільних таборів», – йдеться у повідомленні.

Водночас у Службі акцентували на завчасному інформуванні про зміни батьків і вчителів у школах. Відповідно рішення про зміну тривалості навчального року слід ухвалювати до січня поточного року.

За звичайних умов навчальний рік в українських школах розпочинається 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

«Під час дії воєнного стану тривалість навчального року, дата його початку та/або закінчення визначаються Кабінетом Міністрів України. Але фактично більшість учнів завершують навчання вже наприкінці травня або на початку червня і мають три або майже три місяці літніх канікул», – йдеться у повідомленні.

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