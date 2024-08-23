Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суспільство

Навчальний рік 2024-2025: чи може змінитися його тривалість

12:49, 23 серпня 2024
У Службі освітнього омбудсмена вказали, що законодавство в умовах війни має бути гнучким і надавати можливість громадам ухвалювати гнучкі рішення залежно від ситуації в регіоні.
Навчальний рік 2024-2025: чи може змінитися його тривалість
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Службі освітнього омбудсмена запропонували надати громадам можливість самостійно визначати тривалість навчального року. Однак при цьому слід враховувати думку вчителів і батьків учнів.

Вказується, що законодавство в умовах війни має бути гнучким і надавати можливість громадам ухвалювати гнучкі рішення залежно від ситуації в регіоні. Все ж незмінною пропонують залишити тривалість навчання для випускників, які складають НМТ чи вступні іспити.

В Офісі освітнього омбудсмена також зазначили, що під час канікул посилюються освітні втрати в учнів. Тож можна скоротити період літніх канікул та запровадити навчання в червні або серпні.

«Влітку частину занять там, де дозволяє безпекова ситуація, можна проводити на вулиці, навчальні програми виконувати у форматі екскурсій, фестивальних програм, майстер-класів, спортивних змагань, під час шкільних таборів», – йдеться у повідомленні.

Водночас у Службі акцентували на завчасному інформуванні про зміни батьків і вчителів у школах. Відповідно рішення про зміну тривалості навчального року слід ухвалювати до січня поточного року.

За звичайних умов навчальний рік в українських школах розпочинається 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

«Під час дії воєнного стану тривалість навчального року, дата його початку та/або закінчення визначаються Кабінетом Міністрів України. Але фактично більшість учнів завершують навчання вже наприкінці травня або на початку червня і мають три або майже три місяці літніх канікул», – йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Омбудсмен назвав шокуючою заборону оскарження до суду примусового вилучення землі та будинків в Ужгородському районі Закарпатської області

Шокуючим є нюанс, що оскарження до суду або адміністративного органу рішень Закарпатської ОДА про примусове відчуження земельної ділянки, іншого об’єкта нерухомого майна взагалі не допускається - Дмитро Лубінець прокоментував новий закон.

Верховна Рада розгляне зміни до КК і КПК щодо запобігання уникненню відповідальності особами, що вчинили злочини проти нацбезпеки

Назву розділу І Особливої частини КК «Злочини проти основ національної безпеки України» замінять на «кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України».

Уряд затвердив новий вигляд повісток від ТЦК

Кабмін затвердив зовнішній вигляд повісток на бланку та повісток, які будуть формуватися через Реєстр «Оберіг».

ВККС вже вчетверте виключає запитання з тестів для іспитів на посади суддів місцевих та апеляційних судів

У ВККС кажуть, що всі питання щодо якості тестових завдань слід адресувати НШСУ.

На суд покладено саме обов`язок, а не право зупинити провадження у випадку перебування сторони у складі ЗСУ - позиція Верховного Суду

Конструкція норми п. 5 ч. 1 ст. 236 КАСУ носить імперативний характер та покладає на суд саме обов`язок, а не право зупинити провадження у випадку перебування сторони у складі ЗСУ або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан або залучені до проведення АТО.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Яценко
    Наталія Яценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду