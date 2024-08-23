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Володимир Зеленський доручив Уряду затвердити два документи для ветеранів

12:31, 23 серпня 2024
Таке доручення дав Президент України, підписавши указ.
Володимир Зеленський доручив Уряду затвердити два документи для ветеранів
Джерело фото: president.gov.ua
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Кабінет міністрів має затвердити Національну стратегію ветеранської політики та Стратегію створення системи переходу військовослужбовців до цивільного життя. Мова йде про документи, що відображають усі сфери взаємодії держави та ветерана: від початкових кроків у поверненні воїна до цивільного життя до можливостей ветерана зміцнювати життя громади, регіону, держави Таке доручення дав Президент України Володимир Зеленський, підписавши указ.

За словами Глави держави, має бути організована українська ветеранська політика, щоб ветерани були цілковито інтегровані в суспільне життя.

Деталі Національної стратегії має представити Уряд. Ключовий сенс української ветеранської політики – це шана до захисників і захисниць України, їх захист і підтримка без бюрократії, щоб кожен і кожна могли реалізувати себе, зазначив Президент.

«Я дуже розраховую, що саме так розумітимуть свої завдання у справах ветеранів усі структури нашої влади – і міністерство та Уряд загалом, і місцева влада в регіонах, містах і громадах», – сказав Глава держави.

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