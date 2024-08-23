Міносвіти закликає виші не вимагати від студентів, які претендують на грант, повної оплати навчання

Керівники закладів освіти мають змінити графіку оплати так, аби врахувати особливості навчання студентів, які отримають фінансову підтримку від держави.

Міністерство освіти і науки рекомендує вишам адаптувати графіки оплати вартості навчання, оскільки деякі студенти можуть отримати державні гранти. Випадки, коли від абітурієнтів під час вступу вимагають оплатити навчання в повному обсязі, там називають «неприпустимими». Про це повідомляє МОН.

«Практика вимоги оплати повної вартості з подальшим поверненням коштів студентові/студентці після надходження на рахунок закладу освіти державного гранту не є прийнятною», – зазначили у відомстві

Натомість у Міносвіти вважають, що керівники закладів освіти мають змінити графіку оплати так, аби врахувати особливості навчання студентів, які отримають фінансову підтримку від держави.

Такий порядок має стосуватися як оплати вартості за рік, так і перший семестр.

«У межах пілотного проєкту із запровадження державних грантів, МОН акцентує на необхідності врахування державних грантів при плануванні оплати навчання. Така практика передбачена в договорах між закладами освіти, які беруть участь в пілотному проєкті із запровадження державних грантів і МОН», – додали у відомстві.

Додамо, що 166 вишів уже підтвердили участь у пілотному проекті державних грантів на навчання.

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