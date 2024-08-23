Німецький концерн BMW обігнав Tesla і став лідером продажів електромобілів у Європі

BMW обійшов Tesla і вперше очолив європейський рейтинг продажів електромобілів.

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Німецький концерн BMW AG вперше випередив американську компанію Tesla за продажу електромобілів у Європейському Союзі. Про це повідомляє Bloomberg.

Відновідно до зібраних даних, продажі повністю електричних BMW у ЄС у липні зросли приблизно на третину – до 14 869 одиниць. Постачання Tesla скоротилися на 16% – до 14 561 одиниці.

Хоча Tesla все ще лідирує в продажах електромобілів з початку року, вона поступається часткою ринку в Європі таким компаніям, як BMW і Volvo Car AB. Минулого місяця європейські покупці автомобілів зареєстрували загалом 139 300 нових електромобілів, що приблизно на 6% менше, ніж рік тому.

Попит на електромобілі в Європі охолоджується після того, як такі країни, як Німеччина та Швеція, припинили або скоротили субсидії, що змусило виробників відмовитися від своїх амбіцій щодо електромобілів.

BMW вдалося протистояти цій тенденції завдяки високому попиту на електромобілі, включаючи i4 і iX1, які перевершили продажі моделі Mercedes і Audi схожого розміру.

Tesla Model Y зберегла свій титул найпопулярнішої електричної моделі в Європі в першій половині року, але постачання моделі, випущеної понад чотири роки тому, йдуть на спад.

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