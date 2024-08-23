Немецкий концерн BMW обогнал Tesla и стал лидером по продажам электромобилей в Европе

BMW обошел Tesla и впервые возглавил европейский рейтинг продаж электромобилей.

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Немецкий концерн BMW AG впервые опередил американскую компанию Tesla по продаже электромобилей в Европейском Союзе. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным собранных данных, продажи полностью электрических BMW в ЕС в июле выросли примерно на треть – до 14 869 единиц. Поставки Tesla сократились на 16% – до 14 561 единиц.

Хотя Tesla все еще лидирует в продажах электромобилей с начала года, она уступает доле рынка в Европе таким компаниям, как BMW и Volvo Car AB. В прошлом месяце европейские покупатели автомобилей зарегистрировали в общей сложности 139 300 новых электромобилей, что примерно на 6% меньше, чем год назад.

Спрос на электромобили в Европе охлаждается после того, как такие страны как Германия и Швеция прекратили или сократили субсидии, что заставило производителей отказаться от своих амбиций в отношении электромобилей.

BMW удалось противостоять этой тенденции благодаря высокому спросу на электромобили, включая i4 и iX1, которые превзошли продажи модели Mercedes и Audi схожего размера.

Tesla Model Y сохранила свой титул самой популярной электрической модели в Европе в первой половине года, но поставки модели, выпущенной более четырех лет назад, идут на убыль.

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