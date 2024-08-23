Практика судов
  1. В Украине

Требовал 1000 евро за содержание информации в секрете: сообщено о подозрении жителю Черкасской области

11:37, 23 августа 2024
Мужчина, используя информацию, которую потерпевший хотел сохранить в тайне, требовал у последнего 1000 евро, при этом оказывал психологическое давление и угрожал физической расправой.
Требовал 1000 евро за содержание информации в секрете: сообщено о подозрении жителю Черкасской области
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкасской области сообщено о подозрении 42-летнему жителю Звенигородского района, который требовал 1000 евро от мужчины. Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

Следствием установлено, что 42-летний мужчина с целью незаконного обогащения, используя информацию, которую потерпевший хотел сохранить в тайне, требовал у последнего 1000 евро, при этом осуществлял психологическое давление и угрожал физической расправой.

Злоумышленник задержан при получении денежных средств работниками полиции в порядке ст. 208 УПК Украины.

Подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей.

В случае доказательства вины мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Омбудсмен назвал шокирующим запрет обжалования в суд принудительного изъятия земли и домов в Ужгородском районе Закарпатской области

Шокирующим является нюанс, что обжалование в суд или административный орган решений Закарпатской ОГА о принудительном отчуждении земельного участка, другого объекта недвижимого имущества вообще не допускается - Дмитрий Лубинец прокомментировал новый закон.

Верховная Рада рассмотрит изменения в УК и УПК по предотвращению избежания ответственности лицами, совершившими преступления против нацбезопасности

Название раздела I Особой части УК «Преступления против основ национальной безопасности Украины» заменят «уголовными правонарушениями против основ национальной безопасности Украины».

Правительство утвердило новый вид повесток от ТЦК

Кабмин утвердил внешний вид повесток на бланке и повесток, которые будут формироваться через Реестр «Оберег».

ВККС уже в четвертый раз исключает вопросы тестов для экзаменов на должности судей местных и апелляционных судов

В ВККС говорят, что все вопросы качества тестовых заданий следует адресовать НШСУ.

На суд возложена именно обязанность, а не право остановить производство в случае пребывания стороны в составе ВСУ – позиция Верховного Суда

Конструкция нормы п. 5 ч. 1 ст. 236 КАСУ носит императивный характер и возлагает на суд именно обязанность, а не право остановить производство в случае нахождения стороны в составе ВСУ или других образованных в соответствии с законом военных формирований, переведенных на военное положение или привлеченных к проведению АТО.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Яценко
    Наталія Яценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду