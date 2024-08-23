Требовал 1000 евро за содержание информации в секрете: сообщено о подозрении жителю Черкасской области

Мужчина, используя информацию, которую потерпевший хотел сохранить в тайне, требовал у последнего 1000 евро, при этом оказывал психологическое давление и угрожал физической расправой.

В Черкасской области сообщено о подозрении 42-летнему жителю Звенигородского района, который требовал 1000 евро от мужчины. Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

Следствием установлено, что 42-летний мужчина с целью незаконного обогащения, используя информацию, которую потерпевший хотел сохранить в тайне, требовал у последнего 1000 евро, при этом осуществлял психологическое давление и угрожал физической расправой.

Злоумышленник задержан при получении денежных средств работниками полиции в порядке ст. 208 УПК Украины.

Подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей.

В случае доказательства вины мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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