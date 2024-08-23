Вимагав 1000 євро за тримання інформації в таємниці: повідомлено про підозру жителю Черкащини

Чоловік, використовуючи інформацію, яку потерпілий бажав зберегти в таємниці, вимагав у останнього 1000 євро, при цьому здійснював психологічний тиск та погрожував фізичною розправою.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

На Черкащині повідомлено про підозру 42-річному мешканцю Звенигородського району, який вимагав 1000 євро від чоловіка. Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що 42-річний чоловік з метою незаконного збагачення, використовуючи інформацію, яку потерпілий бажав зберегти в таємниці, вимагав у останнього 1000 євро, при цьому здійснював психологічний тиск та погрожував фізичною розправою.

Зловмисника затримано під час отримання грошових коштів працівниками поліції в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

У разі доведення вини чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.