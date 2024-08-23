Гарріс запевнила, що підтримуватиме Україну у разі обрання президенткою

Віцепрезидентка США Камала Гарріс пообіцяла, що буде підтримувати Україну у разі обрання президенткою.

Джерело фото: SCANPIX/Getty Images via AFP/BRANDON BELL

Віцепрезидентка США Камала Гарріс у своїй промові на з’їзді Демократичної парії США в Чикаго заявила, що буде підтримувати Україну у разі її перемоги на виборах президента. Заяву Гарріс наводить AP.

«Як президентка, я буду твердо стояти на боці України і наших союзників по НАТО», – зазначила вона.

За її словами, за п'ять днів до того, як рф напала на Україну, вона зустрічалася з Президентом Володимиром Зеленським, «щоб попередити його про плани росії щодо вторгнення», а згодом допомогла згуртувавши «понад 50 країн».

«Я допомагала мобілізувати понад 50 країн світу для захисту від путінської агресії», – наголосила Гарріс.

Нагадаємо, що демократи офіційно обрали Камалу Гарріс кандидаткою на посаду президента США.

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