Демократи офіційно обрали Камалу Гарріс кандидаткою на посаду президента США

Під час з’їзду Демократичної партії в Чикаго відбулося відповідне голосування.

Джерело фото: White House

Віцепрезидентка США Камала Гарріс офіційно стала кандидаткою на посаду президента від Демократичної партії. Це рішення було ухвалене під час партійного з'їзду в Чикаго, повідомляє CNN. У заході взяли участь понад 4000 делегатів.

На другий день з’їзду головними доповідачами стали колишній президент Барак Обама, колишня перша леді Мішель Обама та другий джентльмен Даг Емхофф.

Сама Гарріс та її напарник, губернатор Міннесоти Тім Уолц, не були присутні на з'їзді. Вони проводили передвиборчий мітинг у Вісконсині, намагаючись донести свою програму виборцям у вирішальні дні перед виборами.

Варто зазначити, що раніше Гарріс вже отримала більшість голосів у віртуальному голосуванні. Однак, процедура була урочисто повторена на з’їзді, підкресливши її значущість для Демократичної партії.

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