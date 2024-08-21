Демократы официально избрали Камалу Харрис кандидатом на пост президента США

Во время съезда Демократической партии в Чикаго состоялось соответствующее голосование.

Источник фото: White House

Вице-президент США Камала Харрис официально стала кандидатом на пост президента от Демократической партии. Это решение было принято во время партийного съезда в Чикаго, сообщает CNN. В мероприятии приняли участие более 4000 делегатов.

На второй день съезда главными докладчиками стали бывший президент Барак Обама, бывшая первая леди Мишель Обама и второй джентльмен Даг Эмхофф.

Сама Харрис и ее напарник, губернатор Миннесоты Тим Уолц, не присутствовали на съезде. Они проводили предвыборный митинг в Висконсине, пытаясь донести свою программу избирателям в решающие дни перед выборами.

Стоит отметить, что ранее Харрис уже получила большинство голосов в виртуальном голосовании. Однако, процедура была торжественно повторена на съезде, подчеркнув ее значимость для Демократической партии.

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