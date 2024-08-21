Байден утвердил ядерную стратегию на случай угрозы от рф, Китая и Северной Кореи – NYT

США обновляют секретную ядерную стратегию на фоне угроз от Китая, россии и Северной Кореи.

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Соединенные Штаты Америки готовятся к потенциальным ядерным конфликтам с россией, Китаем и Северной Кореей. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в правительстве США. В марте президент Джо Байден утвердил новую ядерную стратегию, которая предусматривает подготовку страны к таким вызовам.

Эта стратегия, которая обновляется примерно раз в четыре года, является настолько засекреченной, что ее цифровых копий не существует. Документ распространяется только среди высокопоставленных чиновников в сфере национальной безопасности и командующих в Пентагоне.

Если раньше ядерная политика США была ориентирована в основном на сдерживание СССР, то теперь главный акцент делается на Китай, который быстро расширяет свой ядерный арсенал. В Пентагоне считают, что в течение следующего десятилетия арсенал Китая может сравниться по размеру и разнообразию с ядерными запасами США и россии.

Эта стратегия, известная как Nuclear Employment Guidance, также предусматривает подготовку к скоординированным ядерным угрозам со стороны Китая, россии и Северной Кореи. Документ стал первым в своей истории, учитывающим возможность совместных действий этих трех стран.

По оценкам экспертов, в прошлом такая координация между противниками США казалась маловероятной. Однако формирование партнерства между россией и Китаем, а также поставки обычных вооружений со стороны Северной Кореи и Ирана для войны в Украине в корне изменили стратегические подходы Вашингтона.

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