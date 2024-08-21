Байден затвердив ядерну стратегію на випадок загрози від рф, Китаю та Північної Кореї – NYT

США оновлюють секретну ядерну стратегію на фоні загроз від Китаю, росії та Північної Кореї.

Джерело фото: NYT

Сполучені Штати Америки готуються до потенційних ядерних конфліктів із росією, Китаєм та Північною Кореєю. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела в уряді США. У березні президент Джо Байден затвердив нову ядерну стратегію, яка передбачає підготовку країни до таких викликів.

Ця стратегія, яка оновлюється приблизно раз на чотири роки, є настільки засекреченою, що її цифрових копій не існує. Документ поширюється лише серед високопосадовців у сфері національної безпеки та командувачів у Пентагоні.

Якщо раніше ядерна політика США була орієнтована здебільшого на стримування СРСР, то тепер головний акцент робиться на Китай, який швидко розширює свій ядерний арсенал. У Пентагоні вважають, що протягом наступного десятиліття арсенал Китаю може зрівнятися за розміром і різноманітністю з ядерними запасами США та росії.

Ця стратегія, відома як Nuclear Employment Guidance, також передбачає підготовку до скоординованих ядерних загроз з боку Китаю, росії та Північної Кореї. Документ став першим у своїй історії, що враховує можливість спільних дій цих трьох країн.

За оцінками експертів, у минулому така координація між супротивниками США здавалася малоймовірною. Однак формування партнерства між росією і Китаєм, а також постачання звичайних озброєнь з боку Північної Кореї та Ірану для війни в Україні докорінно змінили стратегічні підходи Вашингтона.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.