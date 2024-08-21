Над Львовом після атаки на Тернопіль помітили хмари, що змінюють колір – фото

Можлива причина таких хмар – хлоридний газ.

Джерело фото: Телеграм-канали

Над Львовом з’явилися хмари, які змінюють колір, імовірно через вміст хлоридного газу. Мешканці міста повідомляють про незвичне явище, яке може вплинути на самопочуття людей. Хоча хмари не становлять смертельної загрози, експерти попереджають про можливі негативні наслідки для здоров’я через вміст хлоридів у повітрі.

Як повідомляють Телеграм-канали, ці хмари могли утворитися після атаки на Тернопіль, зокрема, після пожежі на одному з підприємств у місті через влучання ворожого боєприпасу у місткість, де зберігалися паливно-мастильні матеріали.

Фахівці наразі оцінюють можливі наслідки забруднення повітря і рекомендують мешканцям Львова обмежити перебування на відкритому повітрі, особливо людям із респіраторними захворюваннями.

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