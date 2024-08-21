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Де батькам подивитися, які щеплення має дитина – відповідь НСЗУ

10:44, 21 серпня 2024
Що робити, якщо потрібно розібратися, які щеплення має дитина та де дізнатися таку інформацію.
Де батькам подивитися, які щеплення має дитина – відповідь НСЗУ
Джерело фото: Freepik
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У Нацслужбі здоров'я пояснили, що робити, якщо потрібно розібратися, які щеплення має дитина та де дізнатися таку інформацію. Водночас там зазначили, що у випадку, якщо інформація про проведені щеплення конкретної дитини недоступна і немає можливості її отримати або ж відновити, лікар порадить зробити повторний курс щеплень.

У батьків має бути «Карта імунізації» (форма № 063-1/о). Якщо брали з собою цю карту на кожну вакцинацію, медичні працівники вносили туди необхідні дані щодо проведених щеплень. Ця порада не буде доречною для всіх, бо в умовах війни можна втратити папери.

Ще один спосіб – звернутися до свого сімейного лікаря чи педіатра, щоб перевірити, чи є запис про щеплення в медичних документах. Відомості про щеплення можуть бути в таких документах:

  • «Історія розвитку дитини» (форма № 112/о)
  • «Карта профілактичних щеплень» (форма № 063/о)
  • «Медична карта амбулаторного хворого» (форма № 025/о)
  • Довідка про проведені щеплення

Інформація про вакцинацію має бути внесена до електронної системи охорони здоров’я. Перевірити ці записи також може лікар.

«Якщо ви вакцинуєте дитину у приватних медичних закладах, які не працюють за договором із НСЗУ, наполягайте, щоб там вносили інформацію про щеплення до ЕСОЗ (технічна можливість вносити інформацію до ЕСОЗ є у кожного надавача медичних послуг). Так пізніше за необхідності ваш сімейний лікар легко знайде дані про вакцинацію», - зауважують у НСЗУ.

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