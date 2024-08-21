Де батькам подивитися, які щеплення має дитина – відповідь НСЗУ

Що робити, якщо потрібно розібратися, які щеплення має дитина та де дізнатися таку інформацію.

Джерело фото: Freepik

У Нацслужбі здоров'я пояснили, що робити, якщо потрібно розібратися, які щеплення має дитина та де дізнатися таку інформацію. Водночас там зазначили, що у випадку, якщо інформація про проведені щеплення конкретної дитини недоступна і немає можливості її отримати або ж відновити, лікар порадить зробити повторний курс щеплень.

У батьків має бути «Карта імунізації» (форма № 063-1/о). Якщо брали з собою цю карту на кожну вакцинацію, медичні працівники вносили туди необхідні дані щодо проведених щеплень. Ця порада не буде доречною для всіх, бо в умовах війни можна втратити папери.

Ще один спосіб – звернутися до свого сімейного лікаря чи педіатра, щоб перевірити, чи є запис про щеплення в медичних документах. Відомості про щеплення можуть бути в таких документах:

«Історія розвитку дитини» (форма № 112/о)

«Карта профілактичних щеплень» (форма № 063/о)

«Медична карта амбулаторного хворого» (форма № 025/о)

Довідка про проведені щеплення

Інформація про вакцинацію має бути внесена до електронної системи охорони здоров’я. Перевірити ці записи також може лікар.

«Якщо ви вакцинуєте дитину у приватних медичних закладах, які не працюють за договором із НСЗУ, наполягайте, щоб там вносили інформацію про щеплення до ЕСОЗ (технічна можливість вносити інформацію до ЕСОЗ є у кожного надавача медичних послуг). Так пізніше за необхідності ваш сімейний лікар легко знайде дані про вакцинацію», - зауважують у НСЗУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.