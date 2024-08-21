Поліцію у Києві просять посилити контроль за великоваговим транспортом на мосту Патона

Влада звертається до патрульної поліції щодо посилення контролю за забороною проїзду великовагового транспорту мостом Патона.

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У Києві міська влада звернулася до патрульної поліції з проханням посилити контроль за забороною проїзду великовагового транспорту мостом Патона. Про це пишуть у КМДА.

Як зазначають у Департаменті транспортної інфраструктури, рух вантажівок мостом заборонений для зменшення тиску на конструкції штучної споруди.

Раніше стало відомо, що влада Києва звернулась до Кабінету Міністрів з вимогою невідкладно реставрувати міст Патона через Дніпро та підходів до нього задля уникнення аварійних ситуацій.

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