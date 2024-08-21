Що має бути у тривожній валізі та аптечці – список речей для дітей, дорослих, тварин

Як зібрати тривожну валізу, якщо ви самі, з дітьми, з тваринами.

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На жаль, передбачити розвиток подій не можливо, але точно можна підготуватися до екстреної ситуації.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій опублікували зручні ілюстрації, аби громадяіни перевірили, чи зібрали все необхідне для себе, дітей і тварин.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Уряд визначив порядок забезпечення населення засобами захисту на випадок застосування ядерної зброї проти України.

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