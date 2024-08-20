У Києві все більше хворих на COVID-19 підключають до апаратів ШВЛ – КМДА

У столиці зростає кількість тяжких хворих на COVID-19, повідомили у КМДА.

Джерело фото: Eugene Chystiakov / Unsplash

Як повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, у столиці зростає кількість тяжких хворих на COVID-19. Вона зазначила, що до таких висновків прийшли на основі аналізу статистики госпіталізацій пацієнтів із коронавірусною інфекцією.

«Так, якщо 1 серпня в столичних лікарнях перебували 87 пацієнтів, то станом на 20 серпня їх вже 130. Причому за останню добу до медичних закладів поступили 34 людини. Це майже вдвічі більше, ніж кількість госпіталізованих напередодні. Також спостерігається тенденція зростання рівня захворюваності й серед дітей», – зауважила Валентина Гінзбург.

Вона додала, що ще одним фактом, що викликає занепокоєння, є збільшення кількості хворих, які потребують кисневої підтримки та підключення до апаратів ШВЛ.

У Департаменті охорони здоров’я просять дотримуватися протиепідемічних безпекових заходів.

Як писала раніше «Судово-юридична газета», у МОЗ вирішили пояснити, що стоїть за назвами штамів COVID-19 і до чого тут прізвище президента Китаю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.