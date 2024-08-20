В Киеве все больше больных на COVID-19 подключают к аппаратам ИВЛ – КГГА

В столице растет количество тяжелых больных на COVID-19, говориться в сообщении КГГА.

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Как сообщила директорка Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, в столице растет количество тяжелых больных на COVID-19. Она отметила, что к таким выводам пришли на основе анализа статистики госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Так, если 1 августа в столичных больницах находились 87 пациентов, то по состоянию на 20 августа их уже 130. Причем за последние сутки в медицинские учреждения поступили 34 человека. Это почти вдвое больше, чем количество госпитализированных накануне. Также наблюдается тенденция роста уровня заболеваемости и среди детей», – отметила Валентина Гинзбург.

Она добавила, что еще одним фактом, вызывающим беспокойство, является увеличение количества больных, нуждающихся в кислородной поддержке и подключении к аппаратам ИВЛ.

В Департаменте здравоохранения просят придерживаться противоэпидемических мер по безопасности.

Как писала ранее «Судебно-юридическая газета», в Минздраве решили объяснить, что стоит за названиями штаммов COVID-19 и при чем здесь фамилия президента Китая.

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