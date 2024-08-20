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В Украину прибыла миссия ЕС для мониторинга выполнения индикаторов Плана по программе Ukraine Facility

19:18, 20 августа 2024
В течение 3 квартала 2024 Украина планирует выполнить 9 шагов, среди которых увеличение штата САП.
В Украину прибыла миссия ЕС для мониторинга выполнения индикаторов Плана по программе Ukraine Facility
Источник фото: euneighbourseast.eu
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Представители украинских министерств и ведомств провели встречу с делегацией Европейского Союза по выполнению индикаторов Плана по программе Ukraine Facility от ЕС. Как отмечается, в ближайшие три дня будут проходить консультации с европейскими коллегами по статусу имплементации индикаторов Плана на третий и четвертый кварталы этого года.

Первая панельная дискуссия прошла под председательством первого заместителя Министра экономики Алексея Соболева. Европейскую делегацию возглавила руководительница отдела экономической и секторальной политики Генерального директората по вопросам соседства и переговорам о расширении ЕС Марлен Розмари Мадсен.

Сообщается, что во время первой панельной дискуссии глава европейской делегации высоко оценила организацию работы по координации и мониторингу выполнения реформ, а также заявила, что процесс реализации части индикаторов происходит с опережением графика.

В течение 3 квартала 2024 года Украина планирует выполнить 9 следующих индикаторов, что позволит получить €4 млрд в ноябре 2024 года, из которых €1,5 млрд составит грантовое финансирование. Речь идет о следующих шагах:

  • Увеличение штата сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры
  • Вступление в силу изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно борьбы с коррупцией
  • Утверждение плана мер по реализации Стратегии возврата активов на 2023-2025 годы
  • Утверждение комплексной Стратегии демографического развития на период до 2040 года
  • Принятие Плана мер по дерегуляции
  • Вступление в силу постановления Кабинета Министров о внесении изменений в Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 годы
  • Имплементация Закона о REMIT
  • Принятие Закона Украины о предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения
  • Разработка концептуальной записки, которая определяет область отступлений от правил ОВД и СЕО.

Как поясняется, в рамках выполнения Плана Украины для Ukraine Facility Министерство экономики ежеквартально представляет Европейской комиссии отчеты по выполнению индикаторов Плана. После положительной оценки со стороны Еврокомиссии и стран-членов ЕС решение о выделении средств утверждается Советом ЕС.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Минэкономики запустило дашборд для мониторинга реализации Плана Украины для Ukraine Facility.

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