В Украину прибыла миссия ЕС для мониторинга выполнения индикаторов Плана по программе Ukraine Facility

В течение 3 квартала 2024 Украина планирует выполнить 9 шагов, среди которых увеличение штата САП.

Источник фото: euneighbourseast.eu

Представители украинских министерств и ведомств провели встречу с делегацией Европейского Союза по выполнению индикаторов Плана по программе Ukraine Facility от ЕС. Как отмечается, в ближайшие три дня будут проходить консультации с европейскими коллегами по статусу имплементации индикаторов Плана на третий и четвертый кварталы этого года.

Первая панельная дискуссия прошла под председательством первого заместителя Министра экономики Алексея Соболева. Европейскую делегацию возглавила руководительница отдела экономической и секторальной политики Генерального директората по вопросам соседства и переговорам о расширении ЕС Марлен Розмари Мадсен.

Сообщается, что во время первой панельной дискуссии глава европейской делегации высоко оценила организацию работы по координации и мониторингу выполнения реформ, а также заявила, что процесс реализации части индикаторов происходит с опережением графика.

В течение 3 квартала 2024 года Украина планирует выполнить 9 следующих индикаторов, что позволит получить €4 млрд в ноябре 2024 года, из которых €1,5 млрд составит грантовое финансирование. Речь идет о следующих шагах:

Увеличение штата сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Вступление в силу изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно борьбы с коррупцией

Утверждение плана мер по реализации Стратегии возврата активов на 2023-2025 годы

Утверждение комплексной Стратегии демографического развития на период до 2040 года

Принятие Плана мер по дерегуляции

Вступление в силу постановления Кабинета Министров о внесении изменений в Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 годы

Имплементация Закона о REMIT

Принятие Закона Украины о предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения

Разработка концептуальной записки, которая определяет область отступлений от правил ОВД и СЕО.

Как поясняется, в рамках выполнения Плана Украины для Ukraine Facility Министерство экономики ежеквартально представляет Европейской комиссии отчеты по выполнению индикаторов Плана. После положительной оценки со стороны Еврокомиссии и стран-членов ЕС решение о выделении средств утверждается Советом ЕС.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Минэкономики запустило дашборд для мониторинга реализации Плана Украины для Ukraine Facility.

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