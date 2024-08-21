Какой датой следует подавать сообщения в ПФУ об изменении трудовых отношений: объяснение

В Пенсионном фонде информируют, что сообщение об изменении в трудовых отношениях при переводе работника следует подать не позднее следующего дня после того, как работник переведен на другую должность, а не тогда, когда был издан приказ.

В Пенсионном фонде сообщают, какой датой следует подавать уведомление в ПФУ об изменении в трудовых отношениях.

Отмечается, что в соответствии с пунктом 3 Постановления Кабинета Министров от 05.06.2024 № 650 "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных во время военного положения" предприятия, принадлежащие к критической инфраструктуре, должны подать в Пенсионный фонд Украины через вебпортал электронных услуг Фонда ведомости в электронной форме, в частности перевод на другую должность, не позднее чем в течение следующего дня после такого события.

То есть сообщение об изменении в трудовых отношениях в этом случае следует подать не позднее 21.08.2024 – на следующий день после того, как работник переведен на другую должность, а не тогда, когда был издан приказ.

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